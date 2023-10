Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













È tuttavia scientificamente provato che 8 ictus su 10 potrebbero essere prevenuti, intervenendo sugli stili di vita e sui fattori di rischio.Di questi argomenti si parlerà la mattina di sabato 28 ottobre, dalle 9, a Carpi, presso l’Auditorium della Biblioteca Loria, nel corso del convegno Ictus cerebrale: un ponte tra prevenzione e terapia, con al centro il paziente e la sua famiglia, promosso da ALICe. Carpi in occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus (29 ottobre).Le relazioni, di taglio divulgativo per consentire a tutti i cittadini interessati di partecipare, saranno tenute da esperti professionisti.In Italia un milione di persone è sopravvissuto a un ictus, con esiti di varia gravità. Purtroppo, ancora oggi la malattia è gravata del 20% di mortalità acuta (nei primi trenta giorni) nonostante enormi miglioramenti dell’assistenza in fase acuta.L’ictus cerebrale rappresenta la prima causa di invalidità permanente, la seconda di morte nel mondo (terza in Italia), la seconda causa di demenza (dopo L’Alzheimer).L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo definisce come improvvisa comparsa di segni e sintomi neurologici, di durata superiore a 24 ore, attribuibile al circolatorio del cervello.