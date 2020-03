Il coronavirus ha ucciso a Parma il noto medico Cilesi: aveva 61 anni

Cilesi si trovava a Salsomaggiore - dove collaborava in una struttura come consulente delle terapie non farmacologiche - quando ha avuto bisogno del ricovero, prima a Fidenza e poi a Parma in medicina d'urgenza, a causa di una crisi respiratoria. Tutto è precipitato nel giro di pochi giorni.

La vittima 61enne (non 62enne come avevamo erroneamente riportato) deceduta all'ospedale di Parma a causa del coronavirus di cui è stato dato conto ieri in conferenza stampa dall'assessore regionale dell'Emilia Romagna Donini, è, noto medico esperto in Doll Therapy per i pazienti in cura al centro Alzheimer. Era fra i massimi esperti nella lotta Alzheimer e alla demenza senile. Era la compagna, e sua collaboratrice, che vive a Salsomaggiore si trova ora in quarantena.'Ne ricordiamo le grandi doti umane e professionali. Avremo sempre il suo esempio come guida, esprimiamo inoltre gratitudine per la vicinanza e sensibilità sempre dimostrate verso la nostra associazione e tutte le persone fragili' - scrive la onlus Alzheimer Uniti Italia.