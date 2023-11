Il Duomo di Modena palcoscenico per il concerto di Patty Smith

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alle numerose domande sul suo approccio alla religione e soprattutto ai luoghi sacri, soprattutto se inividuati per ospitare le sue esibizioni, disse di scegliere repertori adeguati agli ambienti, rispettosi dei credenti e della spiritualità di quei luoghi.

E specificò: 'Per rispetto, non per compromesso'.

Non è noto ufficialmente quele repertorio sceglierà per Modena e per un luogo così importante sotto l'aspetto spirituale e religioso e in un periodo particolare come quello del Natale. La traccia è rappresentata dal tema del suo tour caratterizzerato soprattutto dalle esibizioni nei luoghi anche sacri, simbolo della tradizione religiosa. “A tour of Italian Days” è il titolo del tour italiano che sui manifesti con cui il comune di Modena lo sta promuovendo nella sua tappa modenese, riporta la sua immagine in primo piano e, sullo sfondo, il crocifisso all'interno di una cattedrale.



Fatto sta che un concerto di una artista rock, nel periodo natalizio, nel Duomo di Modena, risulta comunque cosa non scontata e sicuramente eccezionale.



L'esibizione, nello schema del tour e della tappa modenese, 'si comporrà di musica e immagini affiancate in un unico dialogo tra canzoni e fotografie tratte dall’ultimo libro “A Book of Days”.

I biglietti - annuncia sempre il Comune che patrocinerà l'evento - saranno presto disponibili su ticketone. Parte dei ricavi sarà destinata all’orfanatrofio “La Crèche” di Betlemme, che si occupa gratuitamente di oltre 110 bambini da zero a sei anni provenienti da contesti di indigenza o vittime di abbandono o maltrattamenti.



Gi.Ga.