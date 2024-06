Dignità e rappresentanza: il grido dei lavoratori Seta in sciopero a candidati e azienda

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I referenti di USB e Orsa Sebastiano Taumaturgo e Luigi Soorentino, rilanciano il tema della dignità, della qualità e del salario (che per un nuovo entrato non consente di fatto a chi con quello stipendio deve pagare un affitto di vivere a Modena), e della rappresentanza che dai numeri degli aderenti al sindacato autonomo, non si traduce sui tavoli. Istanze rilanciate oggi nel presidio organizzato davanti all'ingresso del deposito Seta dove arrivano serpentoni di bus. Sono quelli che hanno interrotto il servizio per aderite allo sciopero indetto oggi. Tanti. Almeno una trentina quelli che transitano verso l'ingresso del deposito. E mano a mano che entrano il presidio si allarga. Di lavoratori e di candidati sindaco. Quelli invitati dalle organizzazioni sindacali e ai quali esporre le problematiche. Ci sono Daniele Giovanardi (Modena Cambia), Chiara Costetti (Respiriamo Aria Pulita), Maria Grazia Modena (Modena per Modena), Luca Negrini (Centro-destra), e Claudio Tonelli (Modena Volta Pagina).



Presenti, appartenenti alla coalizione di centro sinistra, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Silingardi, e Moretti. Ma il loro candidato sindaco non c'è, così come non si vedono candidati consiglieri del PD o di altre formazioni di centro sinistra. A turno, sotto un sole che fa sudore, prendono in mano il megafono e rassicurano quell'attenzione e quell'ascolto e quella vicinanza che i lavoratori chiedono. E se le rappresentanze sindacali sembrano non mettere il tema della nomine come prioritario ci pensa il candidato Negrini a rilanciare in maniera lapidaria la richiesta di dimissioni del Presidente Seta rinominato Antonio Cirelli. 'E’ inutile parlare di implementare il servizio pubblico con uno sguardo sul futuro quando in realtà il presente è drammatico - continua Negrini - tra corse e servizi per gli autisti non garantiti, oltre al problema della sicurezza sia per chi prende i mezzi, sia per chi lavora a bordo degli stessi”.







Il problema del persona è endemico e si scontra con la possibilità di coprire i nuovi orari del servizio presentato nei giorni scorsi da Amo, l'Agenzia per la mobilità. Si prospetta un orario di vacanza scolastica ridotto ma solo in parte e già modulato per diventare strutturale proseguendo anche il prossimo autunno. Ma nel frattempo, nell'ambito degli orari, USB giudica una beffa elettorale l'avere istituito, nel pieno di una carenza strutturale di personale, una corsa aggiuntiva alla tratta San Prospero-Carpi come prova per il mese di maggio prima dell' elezioni comunali.



Il tema delle condizioni di lavoro e della dignità, del rispetto e dell'ascolto fa da filo conduttore praticamente agli interventi dei candidati sindaco. Una garanzia di impegno che a detta di tutti, proseguirebbe anche se eletti non come sindaco ma come consiglieri.