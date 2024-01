Il karma non perdona, per i Lucarelli la gogna riservata ai Ferragni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ma se la titolare di una pizzeria da 20 coperti tarocca una recensione - sempre che l'abbia fatto - devono per forza arrivare i Lucarelli a fare il debunking e sputtanarla ovunque? Qual è l'interesse pubblico per questa recensione al di fuori di Sant'Angelo Lodigiano? Qual è la proporzionalità nei rapporti di forza fra la ristoratrice del paesello e una coppia famosa del web, dei social, della tv, dei giornali?

I tentativi dei Lucarelli di aggiustarla sono peggio, se possibile: 'Di questa signora morta non importa nulla a nessuno. Ognuno la sta usando per banchettare alla sua tavola' dice Selvaggia. E da un certo punto di vista è vero: della signora non importava niente a nessuno in particolare, tranne che ai suoi cari, amici, conoscenti, finché da un font sgranato non è stato creato un caso planetario. Ma poi il post sui disabili e sui gay era sbagliato nei contenuti? Aveva recato dei danni a qualcuno? Aveva fatto vendere pizze con sopra l’occhio cigliato a 3 volte il loro valore giocando sulla comunicazione ai consumatori? No. Quel post avrebbe fatto il suo corso come qualunque altro post viralizzato: migliaia di link e qualche pagina di giornale. Ma non sarebbero di certo partiti pullman di mangiatori per il ristorante del paesello.



In tre giorni il tutto sarebbe sparito dai radar come ogni notizia del genere sul web.



Fatto sta che il Karma ha girato e il web non perdona, specie quelli che non hanno mai perdonato nessuno: e se questi s'agitano così tanto non è per gli insulti e le minacce: 'Prendo talmente tanti insulti che se fossi fragile sarei da tempo in una clinica psichiatrica' aggiunge la Lucarelli. Ecco, lei sì che è forte. Ma s'agita lo stesso, perché ha capito che faranno la fine dei Ferragnez. Finché il web non avrà dimenticato.



Eli Gold



Foto Italpress