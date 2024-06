Il Mercato Europeo svuota bar e ristoranti modenesi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Torta Sacher a 5 euro al pezzettino, focaccia genovese a 6,50 al quadrotto. Se mangiata in piedi per strada. Molto di più se ci si siede in uno dei tavolini delle bancarelle, trasformate in ristoranti con plateatico, tavolini coperti e scoperti posizionati in piazza Matteotti.



Oltre cento bancarelle, la maggior parte delle quali con vendita di prodotti alimentari e cibo da Europa e dal mondo, prese letteralmente d'assalto da centinaia di persone.

Prodotti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Scozia, Regno Unito, Spagna da Paesi extra-europei e da tante regioni Italiane. Si mangia di tutto, tra la calca, con odori e fumi di ogni tipo. Tanta carne, da ogni dove. Con griglie di strada. C'è la paella spagnola, ci sono i biscotti della Bretagna, le specialità al pistacchio di Bronte, tartufi e funghi dalle Marche, i wurstel con crauti, i canederli tirolesi e lo strudel e specialità esotiche.



Attrazione per migliaia di clienti, tolti almeno in parte da quelli che sono i locali della ristorazione tradizionale. Dai bar ai ristoranti. Dalla musica, dalla calca dal caos, dalle code alle casse e ai tavolini, si passa al silenzio delle vie e delle piazze anche adiacenti a via Emilia. Dove i locali della ristorazione sono semivuoti. Alle ore 13. C'è chi addirittura in piazza Roma decide di togliere di chiudere i tavoli. I clienti non arrivano e non arriveranno. Almeno per questo pranzo e in attesa della pioggia o che quel mercato, che per oltre la metà si trasforma in un grande ristorante, finisca. Proprio in zona, tra i ristoratori, c'è chi lamenta un calo superiore del 50%. Ieri e oggi. Basta guardarsi intorno e osservare camerirei fermi ad aspettare sulla soglia dei locali e dei gazebo per rendersi conto che la percentuale potrebbe anche essere superiore.



In una sorta di paradosso commerciale.



La manifestazione, organizzata da Fiva-Confcommercio, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Modena e dalla Camera di Commercio di Modena, è sostenuta di fatto, attraverso le proprie rappresentanze sindacali e, appunto, dalla Camera di Commercio, dalle stesse attività commerciali che oggi sono state penalizzate. Di fatto due volte. Direttamente ed indirettamente.



Non una novità, se si considera che il mercato europeo, itinerante per diverse città d'Italia, è alla sua diciasettesima edizione modenese, ma un motivo di riflessione, anche magari elettorale, sul tipo di ritorno e soprattutto sul tipo di manifestazione che Modena vorrebbe sia avere, ma soprattutto continuare a finanziar, e per il futuro.

Gi.Ga.