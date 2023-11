Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Si tratta di un intervento molto complesso che ha necessitato diversi sopraluoghi da parte delle ditte affidatarie al fine di svolgerlo al meglio e nella massima sicurezza' - afferma l'Azienda Sanitaria. 'L’Azienda conferma che i tempi previsti per il cantiere saranno mantenuti, salvo problematiche legate alle condizioni metereologiche o alla complessità dell’intervento che va effettuato nella massima sicurezza'.Ma le critiche non si fermano al divieto di utilizzo del passaggio principale, ma anche al percorso alternativo indicato di accesso (e di uscita) dall'ospedale, giudicato anch'esso ricco di disagi e difficile da percorrere. Su questo punto, l'Azienda risponde così: 'Purtroppo, il percorso alternativo definito per l’ingresso è l’unico possibile vista la conformazione dell’ospedale'.