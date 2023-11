Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I magistrati sottolineano che il Codice della Strada ha accentrato a organi statali l’omologazione e l’approvazione di dispositivi di controllo e di regolazione del traffico e quelli di “ulteriore marcia”, mentre i Comuni possono solo istituire aree a traffico limitato per “esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”. Ambito in cui non sono compresi i sensori montati sui veicoli, che sono funzionali “alla tutela dell'incolumità personale” e prevengono reati come omicidio colposo o lesioni colpose.Il Comune di Milano ha però ribadito la legittimità del suo provvedimento e ha annunciato un appello al Consiglio di Stato, perché tale misura sarebbe essenziale per proteggere ciclisti e pedoni. Ricordiamo che nel 2024 l'installazione di sistemi di controllo degli angoli ciechi sarà obbligatoria sui veicoli industriali di nuova immatricolazione.