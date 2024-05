Impianti sportivi Comune Modena: le società possono richiedere spazi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le domande per l’annata 2024-2025 si possono presentare fino a giovedì 6 giugno e, come negli ultimi anni, la procedura deve essere effettuata esclusivamente online, collegandosi al sito web del Comune di Modena dove è necessario utilizzare le credenziali di identità digitale Spid.Possono candidarsi le società e associazioni sportive dilettantistiche (con forme giuridiche Ssd e Asd), le associazioni di discipline sportive associate (Dsa), gli enti di promozione sportiva (Eps), le federazioni sportive nazionali (Fsn) e le associazioni e gruppi amatoriali.

Le assegnazioni saranno effettuate dal Comune in estate tenendo conto di diversi criteri facendo riferimento al provvedimento assunto dal Consiglio comunale nel 2015: continuità di assegnazione della stagione precedente, territorialità dei soggetti richiedenti; numero dei praticanti; promozione dell’attività giovanile (under 18); livello agonistico delle attività; inserimento di soggetti disabili; attività a rilevanza sociale; numero di ore e le fasce orarie richieste, rispetto all’intensità di utilizzo della struttura. In caso di sovrapposizioni di più società sulla stessa struttura, le concessioni saranno rilasciate nel rispetto del pluralismo e dell’utilizzo ottimale degli impianti.



Le assegnazioni avverranno nel rispetto del Regolamento d’uso degli impianti sportivi comunali e le società potranno utilizzare le strutture, o parte delle stesse, soltanto nelle giornate e fasce orarie come assegnate, versando le tariffe fissate dall’Amministrazione.