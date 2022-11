Imprenditori della Bassa nuova sfida su motonave per la pesca d'altura

Continuano le sfide sportive organizzate dal gruppo di imprenditori della Bassa coordinati dall'ex sindaco di Finale Emilia Raimondo Soragni. Dopo le competizioni sui tavoli da bigliardino, briscola e bigliardo, sui go kart e la pesca di lago, questa volta il gruppo 'Eravamo quattro amici al Bar' si è cimentato in una giornata di pesca d'altura sulla motonave Ofelia. Giovedì oltre 20 imprenditori della Bassa modenese e ferrarese si sono infatti ritrovati a Porto Garibaldi di buon mattina per una giornata di pesca allo sgombro. Dal patron del carnevale di Cento Ivano Manservisi all'ex presidente Cpl Roberto Casari, dal titolare di Ermatech Fabrizio Stefani a Paolo Brighenti di Ram e Alberto Bolognesi di Nova, sono stati solo alcuni dei protagonisti di una giornata iniziata con la pesca e terminata con il pranzo e il brindisi sulla motonave. Stavolta nessuna competizione, ma la promessa che tutto il pescato, una volta congelato, verrà utilizzato per una prossima grigliata collettiva.