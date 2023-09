In 100 per Friday: 'La sicurezza si costruisce con l'umanità'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Siamo partiti dalla volontà di fornire, a pochi giorni dall'omicidio e da un fatto così forte sotto il profilo umano, prima di tutto una testimonianza di umanità, elemento che trascende e prescinde anche il tema pur importante della sicurezza' - afferma Camillo Po. 'Bisogna ripartire dall'umanità e della bellezza, non solo dell'animo ma anche della città, per costruire sicurezza. Una sicurezza che non c'è. Per anni in questa città ci hanno raccontato che l'insicurezza era una percezione. Oggi dobbiamo convivere con fatti del genere e proprio nei luoghi più belli della città, come questa via. Se fatti del genere succedono qui, in centro storico, in pieno giorno, cosa succede e può succedere nelle periferie degradate e abbandonate?'Un centinaio le persone in corteo, dalle 20.30, in un corso Vittorio blindato da Carabinieri e Polizia di Stato e Polizia Locale. 'Siamo soddisfatti della partecipazione ma allo stesso perplessi della non risposta e della non partecipazione dell'Arcivescovo, o un rappresentante della chiesa, o di esponenti della giunta comunale che governa la città, ma non solo. Nella zona ci sono stati diversi residenti che ci hanno detto che non avrebbero partecipato ad una persona che in fin dei conti era un delinquente. E questo fa pensare perché crediamo che non si debba rispondere all'umanità con la disumanità'.