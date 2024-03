Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' infatti qui che, nascosti tra il telaio e la copertura interna in plastica, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrati cinque involucri ricoperti da nastro adesivo ed un sacchetto di plastica trasparente contenenti, come accertato da successiva prova narcotest, cocaina, per un peso complessivo di 1.568,84 euro. Per un valore sul mercato al dettaglio ben superiore ai 100.000 euro. Nel possesso dei due sono stati sequestrati anche quattro telefoni cellulari e la somma di 1.500 euro in banconote di diverso taglio.L'arresto è stato convalidato e i due sono stati tradotti in carcere.