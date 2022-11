In auto con più di un chilogrammo di cocaina: arrestato straniero, formalmente espulso

Il 27enne è stato fermato dalla Polizia Stradale sulla A1 all'altezza dell'area di servizio Secchia

Il fatto è accaduto il 3 novembre scorso ma è stato reso noto dalla Procura della Repubblica soltanto oggi. Riguarda l'arresto di un cittadino straniero di 27 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio per la prevenzione dei reati lungo l'Autostrada A1, un equipaggio della sottosezione Polizia Stradale Modena nord ha fermato per un controllo l'autovettura condotta dall'uomo in direzione nord nei pressi dell'area di servizio Secchia. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era stato noleggiato e che l’uomo era destinatario di decreto di espulsione emesso dal prefetto di Rimini. All'interno dell'auto, in una tasca laterale del bagagliaio, gli agenti hanno rinvenuto un panetto di cocaina avvolto in cellophane del peso di oltre un chilogrammo. L'arresto è stato convalidato dal Gip del tribunale di Modena che ha applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari





