In provincia di Modena straniero il 20% dei lavoratori

Il corretto inquadramento lavorativo dei cittadini stranieri è dunque un elemento imprescindibile per una loro inclusione effettiva nel tessuto sociale, nonché per scongiurare pericolosi fenomeni di illegalità: partendo da questa consapevolezza l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha organizzato per lunedì 27 novembre, dalle ore 14:30 alle ore 18,30 presso la sala “G.Panini” della Camera di Commercio di Modena, un convegno dal titolo “Per un lavoro lecito inclusivo e dignitoso: i confini del rapporto di lavoro legale con i cittadini stranieri”.

L’appuntamento - realizzato con il patrocinio e il contributo dell'ufficio amministrativo Legalità e sicurezza del Comune di Modena - vedrà confrontarsi sul tema rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine, degli Ispettorati del Lavoro e dei professionisti principalmente coinvolti nella tematica, ovvero Avvocati e Consulenti del Lavoro. Nel corso del convegno saranno analizzati gli aspetti normativi che sovrintendono l’instaurazione di corretti rapporti di lavoro con cittadini stranieri, soffermandosi in particolare su diritti e doveri delle parti coinvolte.



“Il fenomeno dei lavoratori stranieri sta assumendo dimensioni sempre crescenti: ecco perchè abbiamo deciso di organizzare un momento di confronto tra colleghi, istituzioni ed esperti della materia, per fare il punto della situazione e chiarire alcuni aspetti critici che investono direttamente anche la nostra professione.



L’obiettivo comune è di garantire il rispetto della legalità in ogni ambito lavorativo ed occupazionale, come condizione essenziale per tutelare la parte sana, ed ampiamente maggioritaria, della nostra economia locale, nella quale noi Consulenti del Lavoro assistiamo le parti coinvolte, svolgendo con professionalità e competenza una funzione essenziale di intermediazione qualificata nei rapporti fra imprese, lavoratori ed istituzioni” afferma Davide Talassi, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena.



Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di Davide Talassi, Giuseppe Molinari (Presidente Camera di Commercio di Modena) e Laura Romagnoli (Presidente della delegazione modenese dell’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro). I lavori avranno inizio alle ore 14:45 con la relazione della dott.ssa Giulia Di Fiore (Vice Prefetto Aggiunto di Modena) dal titolo “Visto per l’accesso dei cittadini stranieri e nulla osta alle assunzioni”, cui farà seguito l’intervento del dott. Flavio D’Addario (Commissario Capo-Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena) che prenderà in esame I permessi di soggiorno ed i titoli abilitativi idonei all’assunzione e al rapporto di lavoro con i cittadini stranieri. Francesco Gattola (Direttore ITL Parma-Reggio Emilia) illustrerà i diritti e doveri dei lavoratori stranieri all’interno del rapporto di lavoro lecito con i cittadini extra-Ue, mentre gli avvocati Luca Zaccarelli e Cosimo Zaccaria affronteranno gli aspetti giuslavoristici e penali nei rapporti di lavoro con gli stranieri. La giornata si concluderà con l’intervento di Andrea Bosi (Assessore alle Politiche per il Lavoro e la Legalità del Comune di Modena), che farà il punto sull’evoluzione dei rapporti di lavoro con cittadini stranieri nella nostra provincia.