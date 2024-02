Incendio stazione elettrica a San Damaso, Arpae esclude criticità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

incendio divampato all’interno dell’area della stazione elettrica di Terna , in strada Vignolese a San Damaso di Modena. L’incendio è iniziato attorno alle 7 e ha interessato un trasformatore elettrico.Quando i tecnici di Arpae sono giunti sul posto, l'incendio era sotto controllo dopo all’intervento dei Vigili del fuoco con acqua e schiumogeni; per alcune ore è stato visibile il pennacchio di fumo che si disperdeva in alto e in direzione nord-est verso la campagna.La stazione elettrica di Terna è inserita in un'area rurale, ma con abitazioni sparse a meno di 200 metri. Sono state effettuate alcune misurazioni istantanee degli inquinanti tipici della combustione nelle aree circostanti l’incendio con la strumentazione a lettura diretta, non evidenziando situazioni di criticità.

Dopo questi primi rilievi, necessari soprattutto per acquisire informazioni utili per gli accertamenti successivi, sono stati individuati due punti significativi nelle vicinanze, presso i quali sono stati avviati i monitoraggi di più lunga durata, per seguire l’evoluzione dell’incendio fino alla sua completa risoluzione.

I campionatori, per la ricerca di composti organici volatili (Cov) e aldeidi, sono stati posizionati presso l’asilo nido “Mamitù” e presso un piccolo borgo abitato, prossimo al luogo dell’incendio, a cui si accede da strada Scartazza; è stato poi selezionato un terzo punto di monitoraggio, che costituisce il punto di confronto, presso il parcheggio della polisportiva S. Damaso.

I risultati di questi rilievi saranno comunicati appena disponibili.



Nei prossimi giorni, Arpae proseguirà gli accertamenti e le verifiche finalizzate a seguire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di corretto smaltimento dei rifiuti generati dall’incendio. L’acqua di spegnimento è stata raccolta in un bacino di contenimento in attesa dell’invio a un impianto di trattamento.