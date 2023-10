Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel novembre dello scorso anno per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato sono state emesse 22 condanne in primo grado per complessivi 150 anni; 14 imputati hanno scelto il patteggiamento e due sono stati assolti.Le condanne principali sono state per Giuseppe Sarcone Grande, considerato il reggente di una cosca della ‘ndrangheta (18 anni) e Salvatore Muto (16 anni).La decisione di costituirsi parte civile è stata approvata dalla giunta comunale su proposta del sindaco Gian Carlo Muzzarelli.Il base al provvedimento del Gip che ha disposto il giudizio, il procedimento penale riguarda anche l’intestazione fittizia della società Atlantic City srls, con sede operativa del territorio comunale per la gestione di sale scommesse, sale slot, Vlt ecc. L’apertura della struttura in via Emilia Ovest 698 non venne consentita dall’Amministrazione comunale.Nella delibera si ricorda che il Comune di Modena 'è da sempre sensibile alle tematiche di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata ed è impegnato a realizzare progetti per l'affermazione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile' sia con la promozione di iniziative sul territorio sia con l’impegno nell’Associazione Avviso Pubblico - Rete di Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, di cui è vice presidente nazionale l’assessore alle Politiche per il lavoro e la Legalità Andrea Bosi.