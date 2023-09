Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I vigili del fuoco sono attualmente al lavoro per risolvere il guasto. Al loro fianco, specialisti e tecnici sia della società Hera che dell'Università stessa stanno collaborando per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.In risposta all'evento, e come misura di sicurezza immediata, il Campus è stato completamente evacuato. Si precisa che al momento dell'evacuazione, oltre al personale docente e tecnico-amministrativo, erano presenti circa 150 studenti e studentesse, partecipanti a una summer school e a sessioni di esami programmate, che sono state ovviamente interrotte e saranno ricalendarizzate.Per quanto riguarda i tempi di ripristino, le stime attuali indicano che l'elettricità sarà ristabilita entro la serata negli edifici 25, 26 e 27. Per il resto del Campus, ci aspettiamo un completo ritorno alla normalità operativa entro la giornata di domani.