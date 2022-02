Incidente in via Respighi: tre veicoli coinvolti

Incidente stradale questa sera intorno alle 18,30 in via Respighi a Modena. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, almeno tre mezzi sono entrati in collisione, un'auto si è ribaltata nell'impatto. Nessuna delle persone all'interno dei veicoli sarebbe in pericolo. Sul posto i mezzi del 118. Circolazione bloccata su via Respighi dal tratto all'altezza di via Gazzotti.