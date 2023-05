Irregolare sul territorio nazionale e con precedenti: sarà rimpatriato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’uomo, cittadino straniero di 37 anni, sprovvisto di documenti al seguito è stato accompagnato in Questura per accertamenti sulla sua identità.La sua posizione, già complicata a seguito di reati contro il patrimonio e contro la persona, è stata vagliata dall’Ufficio Immigrazione che ne ha accertato l’irregolare presenza sul Territorio Nazionale ed ha istruito il provvedimento ai fini dell’espulsione.Il 37enne, in esecuzione di provvedimento di trattenimento del Questore, è stato accompagnato nella giornata di ieri al CPR – Centro Rimpatri di Potenza, per il definitivo rimpatrio nel paese d’origine.'Nella stessa serata - fa sapere la Questura - sono stati rafforzati i controlli in zona Tempio e stazione FS, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina. Presidiato il Parco Ducale con controlli sui diversi varchi di ingresso.L’attività, coordinata da un Ispettore dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, è stata svolta dalla Squadra Volante con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e il concorso della Polizia Locale. Nel complesso, sono state 67 le persone identificate, di cui 32 cittadini stranieri.