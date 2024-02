Iscrizioni alle scuole superiori, boom di chiamate per le esclusioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La sede modenese di U.Di.Con. Emilia-Romagna chiama a raccolta i genitori dei ragazzi ‘tagliati fuori’ dall’istituto superiore desiderato. Il copione, purtroppo, si è ripetuto, e centinaia di studenti modenesi, che dal prossimo settembre inizieranno la scuola secondaria di secondo grado, sono rimasti esclusi dagli istituti indicati come prima scelta. E questo – fa sapere U.Di.Con. Emilia-Romagna – anche se diversi ragazzi potevano vantare una media voto dall’otto in su, a dimostrazione di un sistema che non riesce a soddisfare le esigenze delle famiglie per scarsa programmazione e risorse ridotte al lumicino.





Nei giorni scorsi i centralini modenesi dell’associazione sono stati presi d’assalto da mamme e papà che già l’anno passato avevano contattato U.Di.Con. Emilia-Romagna per l’esclusione anomala del proprio figlio.



Per queste ragioni la sede modenese di U. Di.

Con ha organizzato per giovedì 22 febbraio, alle ore 18, un’assemblea aperta ai cittadini, in particolare alle famiglie, per approfondire il problema e raccogliere segnalazioni. L’appuntamento – dal titolo “Diritto al sapere: Una scuola senza esclusioni” – si terrà presso la Sala INFAP, in strada Saliceta Panaro 5 a Modena, al primo piano.







Come già fatto a inizio 2023, nelle scorse settimane U.Di.Con. Emilia-Romagna era tornata ad accendere i riflettori sul problema delle esclusioni insieme ai comitati dei genitori. In particolare, l’associazione aveva segnalato una nuova anomalia testimoniata da diverse famiglie, cioè la chiamata a casa di alcune scuole superiori modenesi in cui veniva suggerito di ricompilare la domanda per il nuovo anno scolastico indicando altri istituti, in quanto quello prescelto risultava già pieno, nonostante fosse ancora aperto il periodo per fare richiesta sul sito del Miur.

“Siamo amareggiati per quanto sta accadendo – afferma il presidente di U.Di.Con. Emilia-Romagna, Vincenzo Paldino -. Le tante chiamate arrivate al nostro centralino nelle ultime ore, ci hanno convinto ad organizzare una serata in cui ribadiremo l’impegno della nostra associazione a tutelare famiglie e ragazzi. Come già comunicato nelle scorse settimane, il problema poteva venire affrontato avviando un vero confronto con gli enti, ma le scuole lo hanno ostinatamente rifiutato, nonostante il nostro invito e quello dei comitati”.