Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Un importante contributo a un evento che promette di unire l’Italia con l’obiettivo di aiutare le popolazioni della Romagna colpite dalla recente alluvione.Italia loves Romagna riunirà a Reggio Emilia decine di migliaia di persone e grandi nomi della musica italiana e del mondo dello spettacolo che saranno anche in diretta TV su RAI1 per dare la propria vicinanza concreta alle vittime dell’alluvione.'Nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, da tempo la nostra azienda si dedica con particolare impegno nell’aiutare le popolazioni colpite da emergenze. È molto importante per noi confermare anche questa volta il nostro impegno e solidarietà verso chi ha perso tutto – afferma Antonio Montanini, Responsabile Comunicazione, Pubbliche relazioni e Responsabilità sociale d’impresa di Italpizza – offrendo il nostro contributo per aiutare la ricostruzione nelle zone alluvionate'.