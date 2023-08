Italia Nostra: 'La riqualificazione dello scalo merci non tolga area pubblica'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nella grafica sull'ipotesi di progetto stampata nel 1999 e riportatata nella foto è ben visibile il piazzale di arrivo e partenza delle autocorriere e, a fianco, un ampia zona a verde pubblico. Che nel nuovo progetto non esisterebbe più e sarebbe di fatto sostituita da un'area commerciale.Ed è anche su questo punto, relativo alla presenza di verde pubblico, oltre alla garanzia della tutela della funzione pubblica dell'area che si concentra l'attenzione di Italia Nostra sezione di Modena che ribadisce come intorno all'hub sia previsto il suo proprio ambiente verde, il parco della mobilità sostenibile.'Lì - scrive Italia Nostra - deve trovare posto l'hub intermodale per una mobilità sostenibile, illustrato nei giorni scorsi in Consiglio comunale anche con la tavola che descrive e colora i distinti lotti funzionali dell'areaferroviaria. La tecnica si direbbe del piano di lottizzazione che al vero e proprio hub riserva solouna parte e neppure la maggiore del vasto spazio del cessato scalo merci. Un'area pubblica digrande valore strategico, un luogo cruciale per estensione e centralità urbana, ai margini dello stessocentro storico, una riserva di spazio prezioso per i bisogni della città pubblica di oggi e di domaniche deve essere perciò integralmente mantenuto nella disponibilità civica.Estemporanee, non meditate, prive di relazioni apprezzabili con l'hub, le destinazioni indicate per laporzione su viale Montecuccoli (lotto commerciale) e per quella più estesa su viale Monte Kosica(lotto centro congressi), un'attrezzatura funzionalmente desueta, di cui francamente la città nonavverte il bisogno, impensabile che una istituzione pubblica manifesti interesse a realizzarla inproprio e disponga delle necessarie risorse finanziarie. Destinazioni allora pensate per l'intervento privato, messa sul mercato in pratica una buona metà della vasta area ferroviaria che fu il demaniale scalo merci: la valorizzazione immobiliare che finanzia l'hub intermodale della mobilità sostenibile. Sulla stessa linea, dunque, del cattivo accordo tra Comune e società regionale che gestisce e liquida il demanio ferroviario minore, per la lottizzazione a fine di edilizia residenziale di gran parte degli spazi della stazione piccola, ex Sefta (in quell'accordo Italia Nostra vide l'impronta della speculazione edilizia, dal Comune promossa con una sollecita variante urbanistica che da lì rimuova i previsti servizi generali).L'hub intermodale non può legittimare la privatizzazione di quanto degli spazi dello storicoinsediamento ferroviario a nord della città non serve immediatamente a quella nuova funzione e benpuò essere subito presidiato come ambiente verde: il parco dello snodo essenziale della mobilitàsostenibile' - chiude Italia Nostra, sezione di Modena.