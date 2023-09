'Italian Motor Week': a Modena protagonisti i musei delle grandi auto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Saranno più di cento gli eventi organizzati in tutta Italia, compreso il nostro territorio, e che si svolgeranno da lunedì 11 a domenica 17 settembre. Il calendario completo è disponibile su www.cittamotori.it e www.italianmotorweek.it. Oltre venti tra musei e collezioni private aperte al pubblico, tra cui i musei Ferrari di Modena e Maranello, oltre ai comuni e ai luoghi che hanno dato i natali a leggende dello sport e dell’industria come Enzo Ferrari, Tazio Nuvolari, Ferruccio Lamborghini, Achille Varzi o Corradino D’Ascanio.A Modena, in particolare, sarà possibile visitare il Museo Stanguellini dall’11 al 15 settembre (visite guidate alla collezione di auto da corsa: ore 9.30 e 16.30 in inglese, ore 11 e 15 in italiano), il Museo Panini dall’11 al 16 settembre (visite guidate alla collezione di automobili: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato 16 solo dalle 9 alle 13), il Museo Enzo Ferrari dal 15 al 17 settembre (ore 15, visite guidate all’intera esposizione che sorge nell’area dove è ubicata la casa natale di Enzo Ferrari) e la Maserati dal 15 al 17 settembre (in fase di definizione: “Factory tour e showroom” con apertura straordinaria dello storico stabilimento della casa del Tridente).L’obiettivo della manifestazione è quello di sviluppare il settore del turismo motoristico, che già oggi muove numeri importanti grazie a milioni di appassionati e simpatizzanti italiani e stranieri. Italian Motor Week si avvale delle partnership del Ministero del Turismo e dell’Automobile Club d'Italia ed è patrocinata da Enit, numerose Regioni e dall’Aeronautica Militare, che festeggia i 100 anni dalla fondazione.Le parole di Vincenzo Credi, presidente Aci Modena: 'Siamo contenti di poter partecipare, anche su indicazione del nostro Presidente Nazionale e di Aci Italia firmataria del progetto. Faremo tutto il possibile per restare vicini ai Comuni e per dare come sempre il nostro contributo. Sono previste numerose iniziative, tra cui l’apertura dei musei e interessanti convegni. Puntiamo a sviluppare anche giochi e attività dedicate ai ragazzi, in modo tale da avviarli e accompagnarli verso la patente. Noi saremo dunque presenti con la massima collaborazione, in quanto l’unione fa la forza'.