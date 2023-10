Italpizza, borse di studio per i figli dei dipendenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Durante la consegna degli attestati il presidente Cristian Pederzini, oltre a essersi complimentato con i ragazzi ed i genitori per i lodevoli risultati ottenuti, ha voluto ricordare ai presenti l’importanza che Italpizza dà al merito e allo studio, auspicando un domani di poter accogliere in azienda queste ragazze e ragazzi.Il direttore delle Risorse Umane, Vincenzo Napoletano, ha evidenziato l’importanza di acquisire e rafforzare competenze con perseveranza e spirito di sacrificio, di osare con coraggio e senza paura di sbagliare per far emergere i propri talenti, spronando i ragazzi a mettersi in gioco per raggiungere i propri obiettivi senza arrendersi alle difficoltà.