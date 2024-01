La befana arriva ovunque: gli appuntamenti del fine settimana dell'Epifania

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

MODENA: Visite guidate a mostre e musei

Sabato 6 gennaio, alle 16, il Museo Civico propone il laboratorio “L’arte del dono”, aperto a bambini e bambine dai 5 ai 10 anni alla scoperta delle sale ritrovate Campori e Sernicoli. L’iniziativa si svolge al laboratorio Dida del Museo ed è gratuita fino a esaurimento posti, si consiglia la prenotazione (palazzo.musei@comune.modena.it; 059 203 3125).



Sabato 6 e domenica 7 gennaio il Museo Civico è aperto dalle 10 alle 19. Con gli stessi orari, al piano terra del Palazzo dei Musei è visitabile anche la Gipsoteca Graziosi, mentre il Lapidario romano è aperto dalle 9.30 alle 18.30.



A Palazzo dei Musei, nella biblioteca Poletti, è aperta anche la mostra di libri d’artista di Giulia Napoleone “Il corpo della parola” che sabato 6 gennaio, alle 16, si può visitare con la guida del curatore Paolo Tinti.



La visita è gratuita fino a esaurimento posti (per prenotazioni: 059 203 3372; 059 203 3125).



Sempre in largo Sant’Agostino si può visitare anche la Galleria estense, aperta sabato e domenica dalle 10 alle 18, mentre sarà chiusa il giorno di Natale.



I Musei del Duomo saranno aperti sabato e domenica dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. Sulla Ghirlandina si sale in entrambi i giorni dalle 9.30 alle 18.30, con accessi ogni 45 minuti (alle visite si accede prenotando dal sito visitmodena.it; l’ingresso costa 3 euro).



La Torre civica è protagonista, insieme alle sale storiche del Palazzo comunale, anche della prima visita “combo” dell’anno nuovo in programma sabato 6 gennaio alle 17 (prenotazioni dal sito visitmodena.it). Domenica 7 gennaio, alle 18, le sale storiche sono oggetto di una visita guidata a tema dedicata alle “Immagini del buon governo comunale.

Ingresso 2 euro.



Al Nuovo Diurno di piazza Mazzini, aperto dalle 9.30 alle 19, si può vedere il Duomo costruito con i mattoncini di Lego per raccogliere fondi a favore di Aseop e della costruzione della seconda “Casa di Fausta”.



Aperte per il fine settimana festivo anche le mostre di Fmav (Fondazione Modena Arti Visive): alla Palazzina dei Giardini è in corso “Strahlen/Raggi”, la personale dell’artista e compositore tedesco Carsten Nicolai conosciuto con lo pseudonimo di Alva Noto;



a Palazzo Santa Margherita si può visitare la mostra “Logos. Le immagini parlano”, a cura di Chiara Dall’Olio, con opere delle collezioni di fotografia e disegno di Fondazione di Modena. Al Museo della Figurina è allestita, infine, la mostra “Regione e sentimento. Itinerari italiani illustrati” con venti illustrazioni inedite del disegnatore piemontese Riccardo Guasco. Per informazioni www.fmav.org



Il Mef, Museo Enzo Ferrari a Modena e il Museo Ferrari a Maranello sono aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 18 (www.ferrari.com/it-IT/museums).



La Casa Museo Luciano Pavarotti, in stradello Nava 6, è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 (ultima visita consigliata, 17.15).



Per approfondimenti, informazioni e aggiornamenti www.visitmodena.it.



MODENA: In piazza Roma appuntamento performance con 20 artisti di Mumo Arts Academy

Sabato 6 gennaio alle ore 17.00 presso piazza Roma, 20 Artisti, allievi di Mumo Arts Academy, si alterneranno in diverse esibizioni tratte dai più grandi successi del mondo Disney, con cambi di costume di scena e canzoni rigorosamente dal vivo.



MARANELLO: Concerto dell’Epifania con la Corale Puccini

Sabato 6 gennaio alle ore 16, con ingresso gratuito, nella cornice della Chiesa Parrocchiale di San Biagio va in scena la Corale Puccini di Sassuolo. In programma un repertorio di musiche natalizie, brani di opere liriche, musica classica, religiosa e tradizionale, da Mozart a Morricone, da Schubert a Verdi. In alcuni canti natalizi per l’occasione l’ensemble sarà affiancato dal coro parrocchiale della Chiesa di San Biagio. In scena con la Corale i soprani Yoriko Okai e Annalisa Curedda, Andrea Pedrazzi alla tromba, Matteo Rovatti ai timpani, Simone Guaitoli e Francesco Saguatti all’organo, pianoforte e direzione.



CASTELNUOVO RANGONE: arriva la Motobefana

L’edizione numero 24 dell’iniziativa promossa dal Moto Club dei Castelli, in collaborazione con il Circolo Acli, avrà luogo sabato 6 gennaio, a partire dal ritrovo delle 14.30 presso il parcheggio del Circolo Arci ex Stazione. Accompagnata dalla musica e dall’animazione di Sonny Ve, la Befana si sposterà verso l’oratorio, dove verranno offerti dolcetti, bevande e giocattoli ai bambini.



FIORANO MODENESE: Musical e mostre d'arte

Sabato 6 gennaio 2024 alle ore 15.30 al teatro Astoria, va in scena lo spettacolo musicale in due atti “L’amore a Notre Dame”, con la scuola di danza Backstage e la compagnia “Fatti d’arte” e al collaborazione di GP Eventi. Al termine dello spettacolo arriverà anche la Befana che distribuirà dolci regali ai più piccoli e bevande calde ai più grandi. Il ricavato dello spettacolo, patrocinato dal Comune di Fiorano Modenese, andrà a favore dell’associazione “le luci di Comete” che sostiene persone con disabilità e le loro famiglie. Costo del biglietto 15 euro, per la prevendita contattare il 349 7352207.



Dalle 16 alle 19 è visitabile, presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina, la mostra collettiva di pittura “Scende la neve” a cura dell’associazione Arte e Cultura.



E per chi vuole fare un giro del mondo in 800 presepi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, in via Pio Donati a Spezzano, si può visitare liberamente il Museo del Presepe etnico, con la sua esposizione di centinaia di presepi provenienti da tutto il mondo. Info: 345085656.



DOMENICA 7 GENNAIO



CARPI: gli appuntamenti della befana dei bambini arrivano domenica



Domenica 7 gennaio all’insegna della cultura e giochi per bambini, grazie all’appuntamento mensile di “Domeniche InCarpi”, con diverse occasioni, fra aperture straordinarie di Musei e Biblioteche comunali, e singole iniziative, tutte a ingresso gratuito.



Ecco le iniziative proposte dal Comune:



MUSEI DI PALAZZO DEI PIO

Piazza Martiri, 68 apertura dalle 10 alle 18: è visitabile la mostra IMAGO URBIS. Carpi dalle vedute antiche ai modelli 3D



BIBLIOTECA MULTIMEDIALE “ARTURO LORIA”

Via Rodolfo Pio 1, dalle 15 alle 19 apertura straordinaria (a eccezione delle sale studio al secondo piano)



Domeniche in Scienza

auditorium San Rocco (Via S. Rocco, 1) ore 18, ultimo appuntamento del ciclo: “Monologo quantistico: Il favoloso mondo della fisica quantistica”con Gabriella Greison, fisica, scrittrice, drammaturga, conduttrice tv e divulgatrice scientifica, chiamata « la rockstar della fisica. » Conduce Alfonso Cornia, docente.



IL CASTELLO DEI RAGAZZI

Piazza Martiri, 59 dalle 15 alle 19 apertura straordinaria della biblioteca “il Falco Magico”, della ludoteca e della “casa sull'albero”.



ATTILIO 100!

Il celebre illustratore Attilio compie quest’anno 100 anni, e continua tutt’ora a disegnare.



“Il mondo di Attilio”, dalle 15 alle 19, nella- Sala espositiva del “Falco Magico”, è « una installazione immersiva vi porterà a conoscere i lupi, i boschi e i personaggi delle favole. »



366 giorni!

ore 15.30 - Sala Espositiva biblioteca il Falco Magico - Il tradizionale calendario del Castello dei ragazzi da personalizzare con fotografie, immagini e decorazioni per tutti.



Bravo bravo Filarello

dalle 16 alle 19 nella torre dell’Uccelliera (piazza dei Martiri) installazione natalizia e laboratorio, per tutti.





CASTELVETRO: Concerto di capodanno del Corpo bandistico

Domenica 7 gennaio, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di Castelvetro si svolgerà il tradizionale concerto di Capodanno del Corpo bandistico di Castelvetro, patrocinato dall’Amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con la Parrocchia.



Il concerto, a ingresso gratuito, tocca quest’anno la sua 25a edizione, sempre diretto in questo quarto di secolo dal maestro Federico Maffei, musicista di rango nazionale e direttore artistico dello stesso Corpo bandistico.



Le musiche proposte nel concerto di quest’anno spazieranno tra vari generi musicali, dalle colonne sonore dei film di John Williams ed Henry Mancini ai brani classici di Capodanno della famiglia Strauss, dagli originali per banda di Jacob de Haan e Van der Roost ai brani pop-rock di Vasco Rossi e degli Abba, fino a brani popolari italiani. Non mancherà nemmeno un doveroso tributo al grande Giacomo Puccini nel centenario della morte.