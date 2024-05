Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

), l'uomo che a causa di un errore giudiziario ha trascorso ventuno anni in carcere ingiustamente prima di essere riconosciuto innocente ed essere assolto per un omicidio mai commesso, il protagonista del prossimo incontro dell'Osservatorio progetto scuole Ucpi della Camera penale di Modena Carl'Alberto Perroux. L'incontro si terrà sabato 11 maggio dalla 8.30 alle 13 alla Sala Leonelli della Camera di Commercio in via Ganaceto.Al convegno 'La giustizia imperfetta', oltre a Massaro, parteciperanno anche l'avvocato Silvia Silvestri, responsabile dell'Osservatorio, l'assessore Grazia Baracchi, gli avvocati Roberto Ricco e Alessia Marchini, il Gip Domenico Truppa e i giornalisti Valentimo Maimone e Benedetto Lattanzi di errorigiudiziari.com.Moderano la giornata Marco Tarantini, Giovanni Sivelli e Francesca Pecorari, avvocati componenti dell'Osservatorio.A conclusione della Tavola rotonda l'avvocato Elena Marastoni e l'avvocato Nicoletta Cavani presenteranno gli elaborati che partecipano al bando in memoria dell'avvocato Marco Favini con la premiazione delle classi vincitrici.