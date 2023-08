Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La grigliata di ferragosto è un appuntamento irrinunciabile per chiunque. Gli acquisti di carne per la tradizionale grigliata sono una boccata di ossigeno per un intero settore.“Purtroppo il continuo aumento dei costi fissi - aggiunge Linari - comprime i margini per questo nel nostro settore occorrono interventi specifici altrimenti il rischio è quello di un calo di imprese e occupati”.Assomacellai concorda con la decisone assunta dal Governo di vietare la produzione, l’utilizzo, l’immissione sul mercato e l’importazione di alimenti sintetici tra cui la carne prodotta in laboratorio. “La carne, con le sue proteine nobili è una delle componenti delle dieta mediterranea mentre quella sintetica non ha nulla a che vedere con la produzione della carne made in Italy, che promuove l’artigianalità del prodotto italiano e sostiene le imprese del settore”.Come sempre Assomacellai ricorda alcune regole base da seguire prima, durante e dopo la grigliata: “Raccomandiamo di accendere fuochi solo nelle aree attrezzate e dove è consentito e di controllare costantemente la fiamma. E’ necessario inoltre verificare sempre, prima di andarsene, che il fuoco sia spento e le braci siano completamente fredde. Per quanto riguarda i rifiuti invece, oltre a raccomandare di non abbandonarli, vorremmo ricordare che è vietato per legge la dispersione nell’ambiente di contenitori sotto pressione come bombolette a gas che, con il caldo potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente” conclude Linari.