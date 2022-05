La Lambruscolonga fa il pieno: esauriti tutti i ticket

“Abbiamo dovuto bloccare le vendite ben 2 giorni prima, attualmente ci sarebbero già 2700 tentativi di acquisti ovvero persone che sarebbero venute alla Lambruscolonga, e stasera probabilmente ci sarebbe stato un altro fiume di gente che avrebbe pagato felice per partecipare. Sono numeri molto importanti, noi purtroppo però non abbiamo un’organizzazione sufficiente per sostenere una “notte bianca” di enogastronomia arte e musica che attira così tanto da decine di città del nord Italia… Quindi da due giorni stiamo dicendo di no a tutti quelli che volevano il biglietto, tanto che ieri sera c’era la fila in Lambruscheria fino all’una di notte per provare a chiederli e attualmente su internet ci sono tentativi di rivendere i biglietti ovviamente non autorizzati da noi”.Alessio Bardelli, titolare della Lambuscheria di Calle di Luca e organizzatore della Lambruscolonga, è soddisfatto da un lato ma rammaricato dall'altro, per dovere lasciare senza biglietto e possibilità di partecipare a questo punto di mille persone.La richiesta è stata molto superiore a tutte le precedenti edizioni e per evitare assembramenti gli organizzatori hanno deciso di porre un limite alla disponibilità dei ticketTaglio del nastro inaugurale alle ore 19 di fronte alla Lambruscheria di Calle di Luca, accompagnati dall’artista Giordano Cestari, alla presenza dell’assessore Andrea Bosi, dei rappresentanti delle cantine vinicole e di tutti i partner della manifestazione, tra cui i rappresentanti di Confesercenti Modena, Consorzio Tutela Lambrusco, ModenAmoreMio, Bper Banca, Alcar Uno, Laboratorio Test.Tra gli ospiti della serata il Guinness World Record Alle Tattoo con una dimostrazione presso la gelateria Fred di Piazza Roma.