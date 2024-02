La protesta degli agricoltori si allarga: colonna anche da Modena verso Roma

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Da qui - spiega Massimo Silvestri agricoltore modenese con azienda agricola di Sozzigalli - molti decideranno se proseguire verso Roma, come tanti vorrebbero, o tornare a casa.

Concludendo una prima giornata di una protesta che pur autonoma e auto organizzata ha raggiunto il proprio obiettivo. Con metodi civili, pacifici, senza disordini, ma decisa. Le colonne di trattori sulla strada procedono come un domino. Si procede come un corpo unico, anche se alcuni si fermano ad un certo punto altri se ne aggiungono. Per oggi la giornata si conclude qui, in questo campo dove sono arrivati circa in 300 da diverse parti dell'Emilia-Romagna. Da qui ci si organizzerà su se e come proseguire. C'è molta determinazione ad andare avanti. Le organizzazioni di categoria è da decenni che non portano gli agricoltori in piazza e per strada. Ci abbiamo pensato noi, in maniera autonoma e auto organizzata. Non siamo rappresentati da nessuno se non dal tricolore e il nostro numero aumenta di giorno in giorno'.