La Modena di tutti i giorni testimonial del mondo gialloblù

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













2023-2024: La nostra città. La nostra maglia.

09 AGOSTO 2023

2023-2024: LA NOSTRA CITTÀ. LA NOSTRA MAGLIA.

“La nostra città. La nostra maglia.” Lo slogan scelto per la campagna abbonamenti 2023-2024 è anche il concept progettato per il lancio delle nuove divise da gioco.

Un viaggio al centro esatto della quotidianità gemignana: le persone di Modena diventano protagoniste, indossando le maglie, si mettono in posa per mostrare ogni dettaglio della linea realizzata in collaborazione con lo sponsor tecnico New Balance. Soprattutto, ognuno di loro, rivela ciò che è da sempre: appassionato del proprio mestiere e dei colori gialloblù.





La campagna è stata realizzata con il fotografo Filippo Florindo e il videomaker Nicolò Faietti, anch’essi modenesi d.o.c., e vuole ancora una volta sottolineare il legame tra il Modena F.C., la città, i tifosi.

Un legame che va ben oltre la comunicazione, infatti, come già rivelato in anteprima, sulla maglia è riportato il simbolo storico di Modena e, altra novità, il canarino è gommato a rilievo. Sono le firme più autorevoli per una città pronta a cantare, gioire, soffrire e, soprattutto, sostenere la sua squadra.



Le divise 2023-2024 del Modena F.C. sono realizzate da uno dei leaders mondiali dell’abbigliamento, New Balance, creata nel 1906 a Boston da William J. Riley e oggi riconosciuta come una delle poche multinazionali dello sport ancora capaci di mantenere aperte le linee di produzione sui propri territori di origine, ovvero gli Stati Uniti e il Regno Unito (da dove partì il suo fondatore). Le maglie da gioco, che fanno parte di una linea completa già in parte disponibile per l’acquisto negli store, sono state confezionate con tessuto traspirante in mesh integrato che permette un’asciugatura rapida grazie alla tecnologia NB DRY rimuovendo l’umidità dal corpo. Grande attenzione alla scelta dei colori: Cyber Yellow, White, Navy Blue e l’inedito 817C, sigla dietro la quale si nasconde l’oro che illumina la terza casacca.

Le maglie del Modena F.C. per la stagione sportiva 2023-2024 hanno legami continuativi e di collaborazione con il territorio anche attraverso le aziende che hanno scelto di legare il proprio marchio ai colori gialloblù.

La Kerakoll di Romano Sghedoni, presidente onorario del club, e della sua famiglia si conferma main sponsor con un rinnovo biennale, ennesima dimostrazione di un sincero e forte senso di appartenenza alla causa gialloblù.

La meccanica di precisione deI gruppo Sau delle famiglie Benassi, Losi e Manfredini sarà ancora sul retro della casacca, allargando come sempre la sinergia anche al Settore Giovanile e Accademia Modena 1912, come succede dal 2018.

Sulla manica fa il suo esordio, con un accordo biennale, Reflexallen di Renzo Gibellini che, partendo da Modena, in 35 anni, è diventato un produttore automotive globale nei sistemi di trasferimento dell’energia nei veicoli, oltre che fornitore di parti in carbonio per il mondo racing e non solo.

Sul pantaloncino lo Studio Appari del geometra Franco Appari e della sua famiglia mantiene la posizione di leader in città per quanto concerne i servizi per amministrazione immobiliare forniti da oltre 35 anni.

Le maglie sono già disponibili online e, da mercoledì 16 agosto, saranno acquistabili anche allo store ufficiale della Società in viale Monte Kosica 128 a Modena.