La piazza del 1° maggio, contro Governo e precariato, cantando Bella Ciao

Alcuni consiglieri comunali PD, in giro per la piazza (notiamo Di Padova e Manicardi) e, seduto con garofano in mano, il capogruppo Lega Bertoldi.Con applausi che arrivano anche per i segretari provinciali di CGIL, Cisl e Uil che contestualmente hanno i loro delegati anche in altre 8 piazze della provincia, da Pavullo a Mirandola, in altre rispettive manifestazioni. Unite e ulterioramente compattate quest'anno dall'avversione politica comune al governo di centro destra (anche se molti temi e molti problemi derivano da precedenti governi), ed in particolare ad un decreto del sul lavoro ancora per buona parte sconosciuto e che il governo, con una 'autentica provocazione sostanziata nell'invito al confronto con i sindacati la sera prima del varo' - sottolinea Daniele Dieci, segretario provinciale CGIL Modena, ha approvato proprio oggi in Consiglio Dei Ministri.

'Ma sappiamo già che la lotta al precariato, in questo decreto, non c'è mentre a Modena sappiamo che tre su quattro nuovi contratti di lavoro sono a tempo determinato' - sottolinea il segreterio CGIL. Così come 'nella riforma del governo non c'è una riforma fiscale come dovrebbe essere in senso progressivo e non attraverso la tassa piatta come quella del governo' - sottolinea Rosamaria Papaleo, segretaria Cisl Emilia Centrale che nel suo intervento rilancia altri due punti che a suo dire dovrebbero essere parte integrante nelle politiche del lavoro: 'Sostegni ai lavoratori e alle famiglie per affrontare il caro vita e un rinnovo contrattuale che attende da troppo tempo e che pone da gennaio sette milioni di lavoro senza contratto'.

'Il governo vive in un metaverso, ovvero in una altra realtà' - afferma Roberto Rinaldi - coordinatore Uil Modena e Reggio Emilia, 'una realtà in cui è stata eliminata i fatto la concertazione, elemento fondamentale e imprescindibile che da questa piazza, la piazza del primo maggio, vogliamo rilanciare'



Gianni Galeotti