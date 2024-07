Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli operatori hanno trovato il veicolo, regolarmente parcheggiato in un’area condominiale, senza chiusura centralizzata inserita e con la copertura del vano portafusibili divelta. Il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.A seguito di approfonditi accertamenti, gli agenti hanno appurato che il furgone era stato utilizzato per perpetrare un furto: all’interno dell’automezzo, infatti, è stato rinvenuto materiale termoidraulico, del valore di oltre 20.000 euro appartenente ad una azienda con sede in provincia di Reggio Emilia, che nella stessa nottata era stato sottratto da un cantiere privato in provincia di Modena. Il materiale è stato restituito al proprietario.