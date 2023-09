La riorganizzazione dell'emergenza-urgenza non convince 15 sindaci: il piano passa con solo 20 voti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













dai sindaci dei comuni di Riolunato e Fiumalbodai sindaci dei comuni di Polinago, Serramazzoni, Guiglia, Zocca, Medolla, Concordia, San Felice Finale Emilia, San Prospero, Camposanto, Cavezzo, Bomporto, Ravarino, Bastiglia, Nonantoladai sindaci dei comuni di Modena, Palagano, Lama Mocogno, Formigine, Carpi, Castelfranco, San Cesario, Maranello, Fiorano Modenese, Prignano, Spilamberto, Soliera, Castelvetro, Marano, Vignola, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Pavullo, Pievepelago, Campogalliano.i sindaci dei comuni di Mirandola, Sassuolo e FananoE' soprattutto la riorganizzazione dei mezzi delle rete di emergenza urgenza (schema sotto), che da Mirandola a Modena, da Nonantola alle Terre di Castelli, da Maranello a Pievepelago, perde di fatto due mezzi di soccorso avanzato, a preoccupare gli amministratori pubblici. Riduzioni di mezzi e di funzioni che pur frutto di simulazioni analisi e studi non convincono, soprattutto senza una prova sul campo. Modifiche al ribasso riassunte nello schema che il Dr.

Geminiano Bandiera, responsabile provinciale dell'emergenza-urgenza, ha nuovamente illustrato ai sindaci, chiamati ad esprimersi sul piano di riorganizzazione dell'emergenza urgenza elaborato dall'Ausl sulla base di quanto previsto dalla nuova legge regionale che, appunto, riorganizza un sistema che così com'è, soprattutto per mancanza di personale e risorse, non regge più. 'Non eravamo obbligati a questa riorganizzazione, ma sappiamo che questa è l'unica via per non chiudere'- afferma Donini. Una sorta di aut-aut da parte dell'assessore regionale alla sanità: 'O si cambia o si chiude o si privatizza, non c'è altra alternativa rispetto a quella che stiamo dando. Perché noi non vogliamo né privatizzare, né chiudere. E i segnali ci sono già, anche qui, e tanto più in altre regioni. In Emilia-Romagna abbiamo voluto agire per tempo per evitarlo, anche perché la carenza di personale è ancora importante e continua l'esodo di professionisti dalla sanità pubblica'- afferma Donini.



Un sistema. quello rivisto dalla Regione con tanto di nuova legge, che oltre alla nascita dei CAU porta con se una vera e propria rivoluzione anche nella rete di emergenza urgenza, gestita già oggi, attraverso i mezzi attrezzati, dal 50% di volontari. Sulle cui organizzazioni rischia quindi di scaricarsi il peso della rimodulazione dei mezzi di soccorso che da Modena a Nonantola, alle terre di Castelli vedono il passaggio da auto con personale infermieristico, e quindi con personale strutturato, a mezzi di base con personale volontario. Inoltre, per Mirandola, la scomparsa del servizio notturno dell'auto infermieristica. Elementi di forte preoccupazione per molti sindaci, soprattutto quelli delle cosiddette aree di confine oltre che periferiche. Da Pievepelago a Concordia, a Ravarino, San Prospero, Zocca.



Sindaci che, insieme ad altri, hanno sottolineato all'unisono le perplessità di fronte ad una mancanza di visione di insieme, nella programmazione di questa rimodulazione, rispetto alle province di confine. Poi c'è il carico troppo pesante rispetto al mondo del volontariato che sta subendo una fase involutiva e di riduzione nel numero di nuove forze. Una preoccupazione, quest'ultima, espressa particolarmente dal sindaco Lagazzi di Guiglia e condivisa anche dal sindaco di Vignola.

Da qui, da parte di molti sindaci di ogni estrazione, l'annuncio di un voto di astensione, come a dire che un piano di questo genere, capace di sollevare tanti dubbi e tanti interrogativi ancora senza risposta, non può essere approvato a scatola chiusa. Anche perché la carenza di personale che ha portato alla necessità di varare addirittura una legge regionale per riorganizzare il sistema di emergenza urgenza, è sempre più forte e non vede, per ora, sufficienti soluzioni. Anche in vista dell'abbandono del ricordo ai medici a gettone da cooperative esterne ancora attivo nei pronto soccorso di Carpi e Mirandola.



Mentre stiamo scrivendo la riunione è ancora in corso. Dopo l'intervento dei sindaci, prevista la replica della Direttrice generale dell'Ausl di Modena Petrini e l'intervento dell'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini