La riqualificazione mancata: per la stazione piccola gara per i lavori entro l'anno

Il provvedimento che recepisce lo stanziamento in conto capitale fa parte della nona Variazione di Bilancio approvata nei giorni scorsi con procedura d’urgenza dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza.



Lo stanziamento in conto capitale per la Stazione piccola è suddiviso in 101 mila euro quest’anno, 228 mila nel 2024, 303 mila nel 2025 e 206 mila esigibili nel 2026 che la Regione potrà impegnare dal prossimo esercizio.



L’intervento prevede il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ex Fabbricato Viaggiatori presso l’ex Stazione Piccola per l’insediamento della sede istituzionale della fondazione Its Maker e di aule e laboratori per l’attività dell’Istituto tecnico superiore di specializzazione post diploma. Regione Emilia-Romagna, Comune e Ferrovie Emilia-Romagna hanno siglato un accordo che prevede, oltre al recupero dell'edificio, anche la valorizzazione e rigenerazione dell’intero comparto, situato in un'area di congiunzione strategica tra la zona storica e la zona sud della città.