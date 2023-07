Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il furto è avvenuto il 30 giugno nell'abitazione di Francesca Borsò. I ladri hanno depredato almeno tre appartamenti nello stesso condominio, ma nel caso di Francesca, oltre a rubare gioelli, monili d'oro e denaro, hanno lasciato la porta aperta facendo fuggire i due gatti. La padrona di casa al ritorno a casa intorno alle 19 ha trovato la porta scassinata e spalancata: il primo gatto è stato ritrovato dopo poche ore, ma di Boccia da allora non vi è traccia. Da giorni Francesca non si dà pace e ha attivato un tam tam sempre più esteso per cercare di riportare a casa l'anziano felino.'Abbiamo affisso 500 volantini e lo stiamo cercando disperatamente giorno e notte insieme a tanti volontari, abbiamo avvertito i vigili, i responsabili colonie feline, i veterinari, il gattile comunale e i privati - spiega Francesca che ha anche messo a disposizione il suo numero di cellulare, 320 3760760 -. Boccia è anziano e malato e darei qualsiasi cosa per poterlo ritrovare, non mi importa del furto e del fatto che mi abbiano rubato tutto, vorrei solo riavere il mio gatto. Per questo ho anche messo a disposizione una ricompensa per chi dovesse riportarmelo'.