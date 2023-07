Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In Italia c'era ancora la lira con la quale si misurarono i 700-800 miliardi di danni provocati nella pianura ferrarese dal passaggio di una intensa cella temporalesca che scaricè a terra blocchi di ghiaccio di grosse dimensioni. Molte le similitudini con quanto successo in questi ultimi giorni nella bassa modenese e ferrarese.Anche rispetto al numero di celle temporalesche, due, (foto), e agli eventi che anticiparono la grandine. 'Dopo sessanta giorni senza una goccia d’acqua o quasi, nel delicato periodo delle semine, e il gelo disastroso di Aprile, con le colture arboree già in avanzata fase di allegagione'.'Anche se le avversità atmosferiche a più riprese hanno colpito vaste aree del territorio regionale, e in quest’ultima circostanza intense grandinate si sono abbattute anche sul territorio di Parma, non c’è dubbio tuttavia - si legge nell'articolo - che in questa prima parte dell’anno ci sia stata da parte del cielo una predilezione quasi persecutoria per il territorio ferrarese.Analoga precipitazione viene ricordata anche da diversi anziani dell'area di Cavezzo. Circa 50 anni fa, che distrusse i tetti delle abitazioni,capannoni e parti di mezzi agricoli in località Disvetro.