Le traduzioni madrelingua in inglese

Dopo la seconda guerra mondiale, l'inglese è diventato l'idioma ufficiale più parlato al mondo soppiantando il francese, che era stata per qualche secolo la lingua diplomatica per eccellenza e conosciuta in tutte le corti reali d'Europa.L'impero britannico l'aveva già diffusa ai quattro angoli del globo, ma il combinato disposto della vittoria degli Stati Uniti nel 1945 e la diffusione delle più moderne tecnologie made in Usa, hanno sancito il primato e l'evoluzione costante della lingua di Shakespeare, attraverso una terminologia di uso ormai quotidiano che spazia dal web, al download, fino al reset o al backup disaster, che nessun utente informatico può ignorare.La diffusione dell'inglese è molto evidente se si considerano le statistiche più aggiornate. In base alla classifica ufficiale 2021, ci sono circa 1,13 miliardi di persone, distribuite in 24 Paesi, che conoscono quest'idioma in modo più o meno approfondito, pari al 14,68% della popolazione mondiale, di cui 460 milioni risultano madrelingua.E' quindi indispensabile tradurre testi in inglese, o da questa lingua verso le altre, con estrema competenza e grande capacità di aggiornamento. Le discipline, a partire da quelle scientifiche, sfornano infatti nuovi termini in continuazione, arricchendo un vocabolario che vanta già 490 mila parole di linguaggio corrente e 300 mila espressioni tecniche.Espresso Translations, agenzia di traduzione certificata ISO, è impegnata a fornire un servizio a tutto campo in lingua inglese, per comunicare efficacemente nella vita lavorativa e sociale di ogni giorno, con grande attenzione rivolta al linguaggio dedicato alle discipline e agli argomenti più specialistici.Il problema è che si riduce sempre più il numero di inglesi che apprendono un'altra lingua straniera a livello elevato, quindi le imprese internazionali faticano a trovare servizi di traduzioni da madrelingua inglese eseguiti a regola d'arte.Espresso Translations garantisce la migliore selezione di traduttori 'native speaking' in inglese che parlano fluentemente un'altra lingua, per poter tradurre con il miglior standard professionale, indipendentemente dalla combinazione linguistica richiesta dal cliente. L'agenzia dispone infatti di oltre 2.000 specialisti che operano on line traducendo dall'italiano in inglese e viceversa, oppure da e verso la maggioranza delle lingue, comprese russo, polacco, portoghese, olandese, francese, tedesco e spagnolo.Un servizio di alta qualità, offerto da un'agenzia leader nel settore delle traduzioni, crea inoltre una sinergia fondamentale e affidabile con i clienti che hanno bisogno di supporto costante per sviluppare il loro business sui mercati internazionali, sempre più competitivi.Dalla corrispondenza commerciale fra aziende, passando per la divulgazione scientifica e medica sulle riviste più prestigiose, fino alle nuove conquiste tecnologiche e aerospaziali, l'inglese è una lingua dominante dalla quale i rapporti economici e diplomatici non possono prescindere.In tutte queste dinamiche, la comunicazione a 360 gradi gioca un ruolo essenziale e una traduzione specialistica di alto livello in inglese può fare la differenza per avviare e consolidare nuove partnership a livello internazionale.