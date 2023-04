Lions day, domenica di screening gratuito sulla salute

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La manifestazione è organizzata dai Club Lions e Leo della città di Modena, circa 200 soci distribuiti su 6 club, nati a partire dal 1955.









La giornata è aperta a tutti: l’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita delle persone, alleggerendo anche la pressione sul sistema sanitario e a tutela della salute in una ottica di prevenzione. Per usufruire dei servizi e delle consulenze mediche gratuite non occorre prenotarsi ma basterà recarsi in piazza Roma presso i gazebi presidiati dai volontari Lions e Leo.

Grazie alla presenza del Camper Medico della Fondazione “Lions For Health Italia” e di spazi attrezzati con la presenza di medici specialisti e sanitari in grado di accogliere la cittadinanza, sarà possibile eseguire degli screening gratuiti per il diabete, per il controllo della pressione arteriosa, per il controllo della vista e test per l’ambliopia (il cosiddetto “occhio pigro” per i più piccoli). Inoltre, sarà possibile richiedere informazioni mediche grazie alla presenza di medici di medicina generale e di specialisti in diversi ambiti, fra i quali un medico nutrizionista che potrà dare consigli per una sana alimentazione.





Attraverso questi screening sarà possibile ottenere indicazioni preziose per la propria salute ed essere indirizzati, se necessario, a ulteriori approfondimenti diagnostici.







Sono previsti anche gazebi informativi su alcune attività lionistiche come quelle del Progetto Martina (informazione e prevenzione in ambito tumori infantili), e Progetto Stomacare (nato a Modena tratta del recupero e trattamento dei pazienti stomizzati nei paesi in via di sviluppo).

I giovani LEO organizzeranno un gioco (Play Different) rivolto a bambini e adolescenti per la sensibilizzazione sulle diversità.





La Croce Rossa Italiana, sezione di Modena, prenderà parte all’iniziativa per illustrare, anche con appositi manichini, le manovre di disostruzione sia nell’adulto che nel bambino.





Durante la manifestazione verrà anche effettuata la raccolta degli occhiali usati (da vista e da sole) in appositi cartoni gialli. Tali occhiali verranno rigenerati e donati a chi ne ha bisogno in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Saranno presenti anche banchetti con torte e libri, a favore delle attività filantropiche lionistiche.

I bambini che parteciperanno agli screening riceveranno in dono una matita che, una volta esaurito il suo lavoro, potrà essere piantata nel terreno e dare vita a una pianta; un’attenzione particolare all’ambiente che caratterizza il modus operandi Lions.

Le attività di screening e gioco proposte, completamente gratuite, saranno disponibili dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e non è necessaria nessuna prenotazione