A Boretto il colmo di piena è transitato la scorsa notte con 5,21 m sullo zero idrometrico e a Borgoforte nelle prima mattinata di oggi con 5,92 m sopra lo zero idrometrico.Il personale AIPo è impegnato nelle attività di previsione, monitoraggio e vigilanza, in particolare nell’area veneta, dove è stato attivato il servizio di piena H24. Le attività sono svolte in coordinamento con i sistemi di protezione civile locali e regionali.La piena può interessare aree golenali. E’ raccomandata prudenza in prossimità del fiume.