Alle 21:30 gli agenti erano intervenuti al parco Novi Sad poiché una donna aveva riferito di aver localizzato, tramite apposita applicazione, lo smartphone asportato a suo figlio il 3 luglio scorso, e di cui aveva denunciato il furto presso la stazione Carabinieri di Modena. Lo smartphone, sulla base di quanto indicato dalla app, si trovava in via Ruffini, a Modena. Dove gli operatori di Polizia si sono recati, ma senza successo. Aggiornata, la mappa ha condotto gli agenti in zona cimitero San Cataldo dove l'obiettivo è stato raggiunto. Il telefono era nelle mani di un 21enne straniero che lo stava utilizzando.Accompagnato in Questura, il 21enne è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che vagliata la posizione ed accertata l’irregolarità sul Territorio Nazionale, ha istruito i provvedimenti ai fini dell’espulsione.