Lotteria Italia: venduto a Bologna il primo premio da 5 milioni

Emilia-Romagna baciata dalla fortuna con due dei 5 premi più ricchi. A Parma il biglietto da un milione

E' stato venduto a Bologna il biglietto vincente del primo premio da 5 milioni della lotteria Italia. Oggi, come ormai tradizione, l'estrazione nel giorno della Befana.



Di seguito le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria, che si aggiudicano premi da 1 a 5 milioni di euro.



Primo premio da 5 milioni di euro: Serie D 271862 venduto a Bologna



Secondo premio da 2,5 milioni di euro: Serie L 486158 venduto a Roma



Terzo premio da 2 milioni di euro: Serie L 349605 venduto a Fonte Nuova (Roma).



Quarto premio da 1,5 milioni di euro: Serie E 004737 venduto a Roma



Quinto premio da 1 milione di euro: Serie L 492408 venduto a Parma



Il Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione, ha stabilito di attribuire 195 premi totali per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro per la Lotteria Italia di quest'anno.



Cinque i premi di prima categoria: primo premio 5 milioni, secondo premio 2,5 milioni, terzo premio 2 milioni, quarto premio 1,5 milioni, quinto premio 1 milione.



Dieci i premi di seconda categoria da 50 mila euro, mentre 180 sono quelli di terza categoria da 20 mila euro.



Il Comitato per questa edizione della Lotteria, ha ritenuto di assegnare 30 premi in più di terza categoria rispetto allo scorso anno.





