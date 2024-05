Lunedì 6 maggio sciopero nazionale di 24 ore indetto da SGB-USB

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Una giornata di lotta e conflitto per rivendicare “Salario, Sicurezza e Diritti” per la categoria, temi centrali su cui si basa la nostra piattaforma di rinnovo contrattuale che abbiamo presentato alle associazioni datoriali. Uno sciopero che vuole dimostrare tutto il nostro dissenso nei confronti dell’irrispettosa sfrontatezza delle associazioni datoriali che, ancora una volta, dimostrano di non voler confrontarsi con la USB, l’unica organizzazione sindacale realmente rappresentativa nel settore in grado di portare ai tavoli temi veri e realmente sentiti dai lavoratori'. Con queste ragioni USB Lavoro privato ha ricordato la mobilitazione di lunedì 6 maggio.



Sciopero nazionale di 24 ore degli autoferrotranvieri dalle organizzazioni sindacali COBAS Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB, CUB TRASPORTI e USB-Lavoro Privato.

Per la stessa giornata l'Organizzazione sindacale USB-Unione Sindacale di Base ha proclamato una prima azione di sciopero territoriale di 4 ore per i bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.



L'adesione allo sciopero da parte dei lavoratori SETA potrebbe compromettere la regolarità del servizio di trasporto pubblico, con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.



BACINO PROVINCIALE DI MODENA



Servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo: servizio garantito dalle ore 06:30 alle 08:30 e dalle 12:00 alle 16:00. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie.



Servizio extraurbano: servizio garantito dalle ore 06:00 alle 08:30 e dalle 12:30 alle 16:00. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie esposte alle fermate e pubblicate nelle sezioni 'Linee' del sito web.



La mobilitazione di USB, con presidio dei lavoratori per tutta la mattina davanti all'accesso del deposito e della sede Seta in via delle Suore, tende a denunciare una situazione 'paradossale' in funzione della quale 'finanziamenti a pioggia sul Trasporto Pubblico riempiono le tasche delle aziende, senza reali investimenti per l’implementazione dei servizi, l’efficientamento dei mezzi e la sicurezza sui posti di lavoro, tra privatizzazioni selvagge e ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione, condizioni sempre più peggiorative per gli autoferrotranvieri. E tutto in barba al diritto alla mobilità dei cittadini'



'Non vogliono la USB “tra i piedi”, unica vera forza Sindacale capace di farsi carico delle vertenze e necessità di lavoratori e cittadini, è oramai cosa nota. Lo dimostra il dilagante atteggiamento che serpeggia tra molte aziende su tutto il territorio nazionale che non trasmettono i dati reali della nostra rappresentatività, come lo dimostrano i continui atti di repressione nei nostri confronti e nei confronti dei nostri delegati'.



Informazioni utili



Informazioni in tempo reale sull'effettivo passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet, scaricando l'applicazione gratuita 'Seta', disponibile negli store online delle piattaforme Apple e Android. Il servizio è accessibile anche attraverso le sezioni 'Orari e capienza in tempo reale' del sito web.