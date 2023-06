Lutto a Modena: è morta a 48 anni Alessandra Pederzoli, moglie del sindaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'L’Amministrazione comunale di Modena si stringe attorno al sindaco Gian Carlo Muzzarelli e alla figlia Emma per la perdita di Alessandra, scomparsa a 48 anni dopo una lunga malattia che ha affrontato con coraggio e determinazione' - si legge in una nota del Comune.Alla sua lotta contro la malattia Alessandra Pederzoli ha dedicato anche un libro pubblicato lo scorso anno (“ Al volante della mia vita ”) nel quale ha ripercorso il suo viaggio interiore caratterizzato dalla forte volontà di essere, nonostante tutto, protagonista della propria esistenza. Una forza d'animo dimostrata anche sui social dove ha continuato, fino agli ultimi giorni, a dare testimonianza, con video su Instagram, della propria battaglia e della propria voglia di vivere.'Con la sua tenacia nel contrastare la paura – ricorda il vice sindaco Gianpietro Cavazza – e una costante ricerca della bellezza, Alessandra ha proposto una testimonianza pubblica di amore e di Fede augurandosi, come lei stessa ha sottolineato in più occasioni, che il racconto del suo viaggio potesse essere di ispirazione anche per altri'.Alessandra Pederzoli, commercialista e revisore legale, docente universitaria e attiva in numerose associazioni ispirate ai temi della sanità e della leadership femminile, appassionata di politica e di musica, si è sposata con Gian Carlo Muzzarelli nell’ottobre del 2012.Cordoglio è stato espresso anche dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi sottolineando la vicinanza di tutti i gruppi consiliari al sindaco e alla sua famiglia. 'Sono stati anni – aggiunge Poggi – di speranza e di dolore. Gian Carlo è riuscito a non venir mai meno ai suoi impegni istituzionali e conosco, purtroppo, quali siano le difficoltà che si devono affrontare.

Insieme ad Alessandra è stato un esempio, anche di impegno, per tutti noi'.

Anche il personale del Comune di Modena si è unito al dolore del sindaco e dei familiari esprimendo il cordoglio per la scomparsa di Alessandra. 'Dipendenti e collaboratori dell’Amministrazione comunale - sottolinea la direttrice generale del Comune Valeria Meloncelli -, così come tanti cittadini, partecipano commossi a questo lutto'.



'Al sindaco, alla sua dolce bambina e a tutta la famiglia facciamo le nostre più sentite condoglianze per la prematura scomparsa della moglie Alessandra. Ci stringiamo al sindaco con affetto in questo momento di dolore. Tutta la sezione di Modena della Lega esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Alessandra, moglie del Sindaco Muzzarelli: proponiamo che in rispetto di quanto accaduto sia osservato nel prossimo consiglio un minuto di silenzio, in conforto al Sindaco Muzzarelli ed a tutta la famiglia' - così tutto il gruppo consigliare Lega di Modena insieme al segretario Bedostri e a Mazzacurati e Mirabelli.



'Una perdita dolorosa: per i famigliari, i tanti amici, così come per il Partito Democratico, del quale era stata anche componente dell’Assemblea nazionale' Con queste parole Federica Venturelli e Roberto Solomita, Segretari rispettivamente della Federazione provinciale e della città del Pd di Modena, esprimono il loro cordoglio. 'Era una persona speciale una donna di grande ispirazione per la capacità di affrontare difficoltà e dolore senza mai rinunciare al sorriso, e con la capacità di essere esempio per tanti. La grave infermità con la quale conviveva da tanti anni non le ha mai impedito di vivere appieno ogni giorno, con entusiasmo, passione, e una carica di incredibile energia che sapeva trasmettere agli altri. Ognuno di noi la ricorda in molti contesti, dalla sua passione per la musica e il canto all’attivismo sociale e politico, ai messaggi positivi che non si stancava mai di lanciare, in ogni occasione propizia. A chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla, Alessandra ha donato una parte di sé, e per questo non possiamo che esserle siamo grati. L'amore può tutto, diceva spesso. L'amore per gli affetti, per le proprie passioni, per la città e le Istituzioni. Questo è uno dei tanti esempi che ci lascia. La sua sarà un’assenza dolorosa, non solo per la comunità democratica, ma per tutta Modena. Ci stringiamo con commozione e affetto ai suoi cari, e la ricorderemo sempre per il grande esempio di umanità e coraggio con cui ha saputo illuminare noi tutti. Grazie per tutto, Alessandra'.



'È grande il dolore per la scomparsa di Alessandra Pederzoli e ci stringiamo ai suoi familiari, duramente provati da questa tragedia. La comunità modenese è vicina alla famiglia di Alessandra e ai suoi affetti, a cui vanno le più sentite condoglianze - afferma Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena -. Sono stati anni di dura prova e dolore per Alessandra e il nostro pensiero oggi si stringe a quanti l’hanno amata e accompagnata attraverso questo calvario. Tutta l’amministrazione provinciale esprime le più sentite condoglianze e al sindaco Muzzarelli, alla figlia Emma ed alla sua famiglia'.

'La perdita di una persona cara è sempre un accadimento difficile da affrontare. Siamo vicini al sindaco in questi giorni così duri. A nome di tutta l’associazione voglio rivolgere a Gian Carlo e alla figlia Emma un caloroso abbraccio, che possa riempire solo un po’ l’enorme vuoto lasciato dalla triste dipartita' - così Carlo Alberto Rossi, segretario generale Lapam Confartigianato.



'Alessandra – ha dichiarato il presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi - ha lasciato un profondo segno nella nostra comunità per le sue doti umane e per il valore professionale che l’ha contraddistinta. Una vita appassionata e ricca di valori che è terminata troppo presto lasciando nel dolore e nella costernazione quanti l’hanno conosciuta e apprezzata in questi anni. Siamo vicini a Giancarlo, alla sua famiglia, a quanti vivono questo triste giorno'. Anche il presidente, i consiglieri, i membri di Giunta, la Direzione ed il personale della Camera di Commercio 'partecipano addolorati al grave lutto ed esprimono vicinanza alla famiglia del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, per la scomparsa di Alessandra Pederzoli, ricordandone la figura professionale di commercialista, revisore e docente universitaria e l’impegno costantemente profuso in favore del sociale'.

Il direttivo dell’Associazione Stampa Modenese, per voce del suo presidente Pier Paolo Pedriali e a nome dei giornalisti tutti, 'si unisce al cordoglio della città per la scomparsa di Alessandra Pederzoli, moglie del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e mamma di Emma'.



Al sindaco Gian Carlo Muzzarelli e alla figlia Emma vanno le più sincere e profonde condoglianze della redazione de La Pressa.