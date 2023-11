Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un punto di riferimento per tanti i colleghi che oggi hanno voluto dare ultimo saluto all'amico alle Camere Ardenti a Terracielo.'Manca un amico e un bravo professionista con cui collaboravo' - ricorda il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi che con Iungano aveva condiviso la battaglia accanto ai residenti di via Tignale del Garda a Modena ( qui ).I funerali si terranno lunedì mattina alle 11.30 a Concordia, dove Iungano era cresciuto e dove in passato era stato anche eletto consigliere comunale nelle fila del centrodestra.Lascia la figlia Ludovica di appena un anno, la moglie Federica con cui condivideva il lavoro nello studio legale, il suocero Beniamino e la zia Anna Maria.