'Caro Andrea, ci hai lasciato un bagaglio di sogni difficile da gestire: d’improvviso è sceso il vuoto dentro noi e fuori di noi. Increduli vaghiamo alla ricerca di tracce della tua presenza, di ricordi a cui aggrapparci, per averti ancora con noi - si legge sul sito della scuola -. Dov’è finito il tuo sorriso? E le tue parole, ora cantate ora declamate, ora create dal nulla, che riempivano gli orizzonti dei nostri studenti e toccavano il cuore di noi fanciulli mai troppo cresciuti? E la tua infinita generosità, esempio e speranza di un aprirsi alla vita senza temere inganni? Nei nostri cuori indelebile tutto ciò resta, come dono da perpetuare, da tramandare: e ci piace immaginarti lì, oltre la siepe, in quell’immensità dov’è dolce immergersi'.