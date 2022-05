Malore improvviso, gioielliere 64enne muore davanti al suo negozio

Lutto in Veneto per l'improvvisa scomparsa di uno dei più noti gioiellieri di Jesolo. Andrea Tauro, 64 anni, gioielliere e presidente del locale comitato Marconi e con ruoli importanti in diverse asscoiazioni del territorio è morto questa mattina intorno alle 9 davanti al suo negozio. Stava andando la gioielleria Tauro in piazzetta Carducci, quando si è sentito male all'improvviso. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Condoglianze alla famiglia di Andrea Tauro da tutto il mondo dell'associazionismo veneto.