Malore improvviso in bici: muore cicloamatore 50enne mantovano

Tragedia nel mantovano. Elio Gallina, 50enne cicloamatore è deceduto agli Spedali Civili di Brescia dopo il malore che lo aveva colpito mercoledì pomeriggio mentre si trovava con un amico in sella alla sua bici a San Felice del Benaco, sul Garda.Dipendente del Comune di Cavriana, il 50enne era da sempre appassionato di ciclismo: dopo anni di agonismo, negli ultimi tempi era dirigente del 'Chero Group Team Sfrenati'.'Come molti di voi ormai sapranno è venuto a mancare un nostro concittadino: Elio Gallina. In queste circostanze mancano le parole, ma rimane il ricordo - si legge sulla pagina sociale del Comune mantovano di Cavriana - Il ricordo di una persona sempre sorridente, con la battuta pronta e con una grande voglia di vivere. La sua passione era la bicicletta e penso che tutti ce lo immaginiamo ancora sulla bici pronto a partire per il prossimo giro. Tutti i colleghi del Comune e l'Amministrazione porgono le loro sentite condoglianze alla famiglia. Ti mandiamo un grande abbraccio Elio, ovunque tu sia'.I famigliari hanno dato il consenso per il prelievo di organi.