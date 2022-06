Malore improvviso, muore a 47 anni durante gara ciclistica a Pistoia

Tragedia in Toscana. Christian Brusco, 47 anni, cicloamatore d'esperienza è morto ieri per un malore improvviso durante la granfondo Edita Pucinskaite a Pistoia. Brusco, originario di Sestri Levante, è deceduto mentre pedalava in salita: ha perso i sensi improvvisamente. Immediati i soccorsi, ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta nel tratto compreso tra Piteglio e Casa di Monte, sulla montagna pistoiese.'E' con estrema tristezza e dolore che l'Avis Bike Pistoia deve comunicare il decesso, avvenuto per malore, di un proprio partecipante alla GF Edita Pucinskaite - si legge in una nota -. In questo momento così duro e difficile, che mai avremmo voluto affrontare, tutto il consiglio e i soci si stringono attorno alla sua famiglia'. Christian Brusco lascia i genitori e la compagna.