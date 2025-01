Malore sulle piste da sci a Passo del lupo, salvato dal 118

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il turista, dopo aver parcheggiato l’auto, è entrato nel bar e si è accasciato per un malore. E’ stato subito allertato il 118 che dalla Centrale operativa ha chiamato il Soccorso Alpino, presente sulle piste assieme ad operatori sanitari del Servizio Emergenza Territoriale di Modena che si spostano con motoslitte.

Sul posto sono intervenuti un medico e un infermiere, nel frattempo il 51enne si è ripreso e gli è stato fatto un elettrocardiogramma per un dolore riconducibile a sospetto infarto: grazie alla strumentazione basata sul sistema di telemedicina, il tracciato elettrocardiografico è stato immediatamente inviato alla Cardiologia dell’Ospedale di Baggiovara che ha richiesto una visita immediata di controllo. Il paziente è stato trasportato con Elisoccorso proveniente da Pavullo ed è arrivato all’ospedale dove è stato visitato e dimesso al medico curante con prognosi di 15 giorni: dalla chiamata al 118 alla visita in ospedale, sono trascorsi 54 minuti, meno di un’ora grazie al lavoro di squadra e in sinergia degli operatori sanitari sul posto e in ospedale e alla telemedicina, che consente di intervenire da remoto non solo per monitorare i pazienti cronici ma anche in situazioni di emergenza in località periferiche come l’Appennino.

'In questi giorni di vacanza il nostro personale del 118 assieme ai volontari del Soccorso Alpino Emilia-Romagna è costantemente presente nelle località turistiche della montagna per garantire assistenza sanitaria immediata ai tanti modenesi e turisti presenti – sottolinea il direttore generale dell’Ausl di Modena Anna Maria Petrini – l’intervento tempestivo del 31 dicembre dimostra la stretta sinergia e collaborazione tra operatori sanitari e strutture ospedaliere del territorio anche grazie alla telemedicina, che sta diventando sempre più uno strumento a supporto dei percorsi clinici assistenziali sia in emergenza sia per le patologie croniche'.

Nella foto Valerio Benatti, coordinatore 118 Modena