Sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse che, sui settori appenninici centro-occidentali, potranno raggiungere anche cumuli elevati nel corso dell'intero evento. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1500/1700 metri. Si prevedono fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, diffusi nelle zone di crinale, e innalzamenti dei livelli idrometrici superiori alle soglie 1, localmente prossimi alle soglie 2.Allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica in tutta la pianura centro-occidentale.Questo quanto previsto dal bollettino emesso dall‘Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali di Arpae.